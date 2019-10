Sérgio Oliveira: "Sabe bem poder voltar a treinar com a equipa"

Hoje às 22:17 Facebook

Ainda que com algumas limitações, o médio Sérgio Oliveira voltou a treinar, esta terça-feira, integrado com o restante plantel portista. No final da sessão, que decorreu no Olival, o jogador deu voz às boas sensações.

"Passados dois meses, ainda que numa fase de integração, sabe bem poder voltar a treinar com a equipa", escreveu Sérgio Oliveira na legenda da fotografia do treino, que partilhou no Instagram. Jogadores como André Pereira, do Vitória de Guimarães, e Gonçalo Paciência, do Eintracht Frankfurt, reagiram prontamente à publicação para darem palavras de força ao amigo.

Recorde-se que o médio lesionou-se no jogo com o Krasnodar, no Dragão, que ditou o afastamento do F. C. Porto da Liga dos Campeões, a 13 de agosto. Agora, encontra-se na última fase da recuperação e, assim Sérgio Conceição o entenda, poderá voltar à competição já no próximo jogo dos dragões, frente ao Coimbrões, para a Taça de Portugal, no próximo dia 19.

Quem também subiu um patamar na recuperação à respetiva lesão foi Romário Baró, que já treinou condicionado, apesar de ter feito tratamento ao traumatismo direto no tornozelo direito com hematoma e entorse, que sofreu no jogo da Taça da Liga, frente ao Santa Clara, após uma entrada violenta de Fábio Cardoso.

No boletim médico portista consta ainda o nome de Marega. A lesão do avançado não foi revelada, mas o F. C. Porto informou que fez treino condicionado, o que também justifica o facto de ter sido dispensado da seleção maliana.

Tomás Esteves e Fábio Silva (Portugal sub-19), Diogo Costa e Diogo Leite (Portugal sub-21), Pepe e Danilo (Portugal), Marchesín e Saravia (Argentina), Mbemba (RD Congo), Corona (México), Loum (Senegal), Matheus Uribe e Luis Díaz (Colômbia), Nakajima (Japão) e Zé Luís (Cabo Verde) é que estiveram ausentes, pois encontram-se ao serviço das respetivas seleções.

O guarda-redes Tiago Estêvão, dos sub-19, foi chamado por Sérgio Conceição aos trabalhos da equipa principal.

O F. C. Porto volta a treinar na manhã desta quarta-feira.