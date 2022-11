Sérgio Oliveira sofre lesão grave no tornozelo

JN Hoje às 14:13 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio internacional português, Sérgio Oliveira, que atua no Galatasaray, sofreu uma rutura nos ligamentos laterais do tornozelo.

Numa publicação nas redes sociais, Sérgio Oliveira, antigo médio do F. C. Porto que joga atualmente na Turquia, pelo Galatasaray, revelou que sofreu uma rutura nos ligamentos laterais do tornozelo.

Sem revelar o tempo de paragem, o internacional português, de 30 anos, prometeu "voltar em breve à luta".

PUB

Esta temporada, Sérgio Oliveira disputou 14 jogos com a camisola do Galatasaray, tendo apontado um golo.