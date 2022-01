Sérgio Oliveira: "Venho de um clube onde é proibido perder"

JN Hoje às 22:07 Facebook

Na primeira entrevista como jogador do Roma, Sérgio Oliveira salientou que está habituado a uma exigência muito alta e revelou que esta transferência é o cumprir de um sonho.

"Quando falei com Pinto e depois com Mourinho, disseram-me que sendo um jogador habituado a ganhar, devia ter trazido e transmitido a minha mentalidade vencedora para este ambiente. Venho de um clube, o F. C. Porto, onde perder é proibido, é visto de uma forma muito negativa. O objetivo é, portanto, crescer em mentalidade e ambição. O treinador e o Tiago querem que eu leve isso à equipa, juntamente com as minhas qualidades técnicas e tácticas", começou o médio.

O internacional português descreveu-se como futebolista e explicou o que pode acrescentar à equipa, acrescentando quais as ambições nesta nova aventura. "É fantástico estar aqui, sempre quis jogar na Serie A. Sou um médio-centro intenso, box to box, que gosta de chutar à baliza, com boas capacidades de finalização na área, além de gostar de bater as bolas paradas. Sou um futebolista que quer sentir-se útil à equipa. Venho aqui dar uma mão a este clube, juntamente com os outros grandes jogadores que compõem o plantel. No final das contas, o objetivo é vencer e ajudar a equipa a atingir os objetivos como grupo e como coletivo".

Sérgio Oliveira confessou já ter visto vídeos com o estádio do Roma cheio e está ansioso "por vivenciar essa experiência em primeira mão". "Espero que os adeptos possam continuar como sempre a apoiar a equipa em todos os momentos, para melhor ou para pior, especialmente quando as coisas correm mal. E acredito firmemente que as coisas vão melhorar", afirma o jogador, de 29 anos.