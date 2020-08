Sérgio Oliveira volta à seleção: "É sempre um orgulho"

JN Hoje às 21:17 Facebook

O médio do F. C. Porto mostrou-se satisfeito pelo regresso às escolhas de Fernando Santos e espera uma vitória frente à Croácia, na Liga das Nações.

O médio Sérgio Oliveira mostrou-se esta segunda-feira satisfeito pelo regresso às escolhas de Fernando Santos na seleção portuguesa e assumiu que o duelo de sábado com a Croácia, da Liga das Nações, vai ser "muito difícil".

"Pessoalmente, é excelente que o jogo seja no Estádio do Dragão. Ganhámos lá a Liga das Nações e creio que vamos ser novamente felizes. É sempre um orgulho representar o nosso país e esta chamada é o culminar de uma excelente época no clube", disse o médio do F. C. Porto, em declarações disponibilizadas no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Sobre o duelo com a Croácia, que marca o arranque do Grupo 3 da Liga das Nações, Sérgio Oliveira lembrou que o rival de sábado é atualmente o vice-campeão mundial.

"O objetivo é ganhar. Não somos favoritos, mas sim candidatos a ganhar e é assim que entramos em todas as competições. Sabemos que vamos ter pela frente o vice-campeão mundial e que vai ser um jogo difícil, mas vamos entrar em campo com a ambição de ganhar", frisou.

Esta segunda-feira, Fernando Santos orientou o primeiro treino e teve todos os 25 jogadores convocados à disposição.