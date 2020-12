Sergio Pérez é o escolhido pela Red Bull para 2021

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 16:12 Facebook

Após vários meses de mistério, a Red Bull anunciou, esta sexta-feira, que Sergio Pérez foi o escolhido para fazer equipa com Max Verstappen em 2021.

O acordo entre Sergio Pérez e a Red Bull é apenas referente à época de 2021, com o tailandês Alexander Albon, a passar a piloto de reserva.

De realçar que Pérez foi aos pontos em todas as corridas nas quais recebeu a bandeirada: ficou fora nos GPs da Inglaterra e dos 70 Anos, por ter testado positivo para a covid-19, Bahrein, onde estava a duas voltas do pódio quando o motor estourou, e Abu Dhabi, onde um problema nas mudanças lhe custou a desistência logo no início da corrida.

A isto, acrescentou a estreia a vencer na carreira, no GP de Sakhir, na penúltima prova do ano, onde depois de ter caído para o último lugar no início da corrida, devido a um acidente com Charles Leclerc, fez uma recuperação monstruosa rumo ao triunfo.

Sergio Pére, que ingressou na Fórmula 1 em 2011, através da Sauber, passado depois pela McLaren (2013), Force Índia (2014 a 2018) e Racing Point, já disputou um total de 191 Grandes Prémios.