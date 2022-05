JN/Agências Hoje às 19:18 Facebook

O mexicano Sergio Pérez (Red Bull) estreou-se, este domingo, a vencer o Grande Prémio do Mónaco de Fórmula 1, sétima prova da temporada, encurtada devido à chuva e a um acidente.

Pérez terminou 64 das 77 voltas previstas com uma vantagem de 1,154 segundos sobre o espanhol Carlos Sainz (Ferrari) e 1,491 segundos sobre o neerlandês Max Verstappen (Red Bull).

Verstappen mantém a liderança do Mundial, agora com 125 pontos, contra os 116 do monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que foi quarto.