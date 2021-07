Sérgio Ramos a caminho do PSG, avançam em França

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 17:26 Facebook

Sérgio Ramos vai tornar-se reforço do PSG a custo zero, segundo os media franceses. O defesa espanhol terminou contrato com o Real Madrid e ficou livre de assinar por qualquer clube.

Segundo a televisão francesa RMC Sport, Ramos vai assinar um contrato de dois anos e realizar os exames médicos nos próximos dias. O irmão do antigo jogador do Real Madrid esteve esta quinta-feira em Paris para finalizar a sua contratação.

Sérgio Ramos abandonou o Real Madrid no passado dia 16 de junho, após não ter chegado a acordo com o clube para renovação de contrato.