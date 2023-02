Sergio Ramos anuncia retirada da seleção espanhola

JN Hoje às 19:25 Facebook

Com 180 internacionalizações ao serviço da seleção espanhola, Sérgio Ramos anunciou nesta quinta-feira a sua retirada da seleção.

Num texto muito duro, o defesa central, de 36 anos, atualmente no Paris Saint-Germain, referiu que a sua decisão se deveu a um telefonema do selecionador, Luis de la Fuente. "Comunicou-me que não conta e não vai contar comigo, independentemente do nível que possa apresentar", lamentou.

Na carta, escreveu também que merecia outra despedida. "Ser mais ou menos jovem, não é uma virtude ou um defeito. Olho com inveja e admiração para Modric, Messi e Pepe...".

Com a "Roja", foi campeão do Mundo em 2020 e sagrou-se campeão europeu em 2008 e em 2012.