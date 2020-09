Sérgio Ramos diz que futebol espanhol perde se Messi sair

Hoje às 20:26 Facebook

O capitão do Real Madrid, Sergio Ramos, assumiu esta quarta-feira que "gostava" que Lionel Messi continuasse no Barcelona, admitindo que o futebol espanhol perderá com a eventual saída.

"Messi conquistou o respeito de decidir o seu futuro. Não sei se ele está a fazer o melhor para o futebol espanhol, para o Barcelona e para nós, que gostamos de vencer os melhores. Gostaríamos que ele continuasse aqui", garantiu.

Ramos diz que o clássico dos clássicos na Liga espanhola será melhor com Messi do que sem o argentino. "O Leo melhora o campeonato espanhol e a sua equipa, e torna os clássicos mais bonitos. Gostamos de vencer ante os melhores e ele é um dos melhores do mundo", reforçou.

No estágio da seleção de Espanha, em Estugarda na véspera do jogo com a Alemanha, para a Liga das Nações, o futebolista merengue recordou que Messi "tem o direito de decidir o futuro".

"Sem especulação alguma e já veremos o que se passa. Para nós não é uma notícia preocupante", concluiu.

O pai e representante do futebolista Lionel Messi, Jorge Messi, afirmou esta quarta-feira à chegada a Barcelona que vê difícil que o filho continue no clube catalão, que representa há duas décadas.

Lionel Messi, de 33 anos, que fez toda a sua carreira de profissional no Barcelona, pediu a desvinculação, mas o clube quer que o argentino cumpra o ano que lhe resta de contrato e remete para a cláusula de rescisão de 700 milhões de euros.