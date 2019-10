Sérgio Ramos diz que trocava recorde de internacionalizações por vitória em Oslo

Hoje às 22:46, atualizado às 23:18 Facebook

O defesa central Sérgio Ramos admitiu este sábado que preferia vencer na Noruega do que somar o seu 168.º jogo pela seleção espanhola, que o tornou o mais internacional de sempre por Espanha, superando o guarda-redes Casillas.

"Tinha trocado o jogo 168 por uma vitória na Noruega. Mas é uma recompensa do trabalho e é um orgulho ser o jogador com mais internacionalizações. Emociono-me sempre que visto esta camisola e espero que cheguem muitos mais jogos", afirmou o defesa do Real Madrid.

Este registo de Sérgio Ramos foi alcançado no empate 1-1 na visita à Noruega, para o Grupo F de qualificação para o Euro2020.

"Foi uma pena. É certo que é complicado jogar com uma seleção que fica afastada se perder. Foram poucos os momentos em que tivemos dificuldades, mas eles jogaram bem nos últimos minutos. De qualquer forma, um empate é um ponto e não é mau. Agora, temos de tentar ganhar o próximo jogo", rematou.

Questionado sobre a possibilidade de alinhar na seleção espanhola nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, Ramos, de 33 anos, admitiu tratar-se de "uma ideia muito bonita".

"É muito cedo para falar dos Jogos Olímpicos. Seria precipitado estar agora a falar disso, mas nenhum jogador diria que não, se tivesse essa possibilidade", frisou.