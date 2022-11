Sergio Ramos: "O Mundial era um dos meus sonhos mas vou ter de vê-lo em casa"

JN Hoje às 11:45 Facebook

Fora da lista de Luis Enrique para a fase final do Mundial do Catar, Sergio Ramos, defesa do Paris Saint-Germain, admitiu ser "duro" não estar na principal competição de seleções do planeta, mas lembra: "Todos os dias o sol se levanta".

"O Mundial era uma dos grandes sonhos que queria cumprir. Seria o meu quinto (Campeonato do Mundo), mas, infelizmente, terei de vê-lo a partir de casa", desabafou Sergio Ramos, numa publicação nas redes sociais.

O central espanhol, de 36 anos, recordou a "temporada passada difícil, pelas lesões e a adaptação a um novo clube", situações que foi capaz de superar.

"Felizmente, posso dizer que, esta temporada, voltei a desfrutar do futebol, do meu clube e de uma grande cidade como Paris", acrescentou o jogador.

O icónico defesa central espanhol foi preterido pelo selecionador, Luis Enrique, que optou por levar ao Catar Eric García, Hugo Guillamón, Pau Torres e Aymeric Laporte como opções para o eixo defensivo.

A Espanha está no Grupo E do Mundial, conjuntamente com Alemanha, Costa Rica e Japão.