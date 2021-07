Sérgio Ramos reforça o PSG a custo zero

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 11:08 Facebook

O defesa espanhol Sérgio Ramos terminou a ligação com o Real Madrid em meados de junho e vem reforçar o PSG a custo zero, assinando contrato até 2023.

Sérgio Ramos escreveu no Twitter que Paris é "O melhor lugar para continuar a sonhar e o melhor clube para continuar a ganhar. Vamos lutar com tudo e por tudo".

Esta é a terceira contratação do PSG para 2021/2022, depois das confirmações de Wijnaldum e Hakimi. A chegar deverá estar Donnarumma, guarda-redes italiano que terminou contrato com o AC Milan e poderá chegar também a custo zero.