Sérgio Ramos supera Casillas como o mais internacional por Espanha

O capitão do Real Madrid e da seleção espanhola, Sérgio Ramos, atingiu as 168 internacionalizações com a titularidade deste sábado frente à Noruega, ultrapassando o recorde que pertencia ao guarda-redes do F. C. Porto Iker Casillas.

O defesa central de 33 anos passa a ser o mais internacional de sempre por Espanha e o sexto a nível mundial, num "ranking" que é encabeçado pelo egípcio Ahmed Hassan, com 184 partidas.

"Tem um nível altíssimo e ainda assim tem o espírito de continuar a melhorar. Só posso falar coisas boas sobre o Sérgio, porque nos melhora em tudo com um comportamento excecional. Vai bater o recorde de Casillas, quer jogar até aos 40 e, se a isso se propõe, vai conseguir", afirmou o selecionador espanhol, Robert Moreno, citado pela agência de notícias espanhola Efe.

Ramos estreou-se pela la roja a 26 de março de 2005, num encontro particular disputado frente à China, lançado por Luis Aragonés, e, desde então, soma 125 vitórias e 21 golos nos 167 jogos disputados até à partida deste sábado contra a Noruega, a contar para o Grupo F de qualificação para o Euro2020, e que pode selar o apuramento dos espanhóis.

De resto, o jogador nascido em Camas, Sevilha, é o principal artilheiro de Espanha nesta fase de qualificação para o Europeu, com quatro golos, tendo assinado oito golos nas suas últimas 10 partidas ao serviço da seleção.