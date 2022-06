Sérgio Ramos terá tentado meter uma "cunha" para ganhar a Bola de Ouro

Antigo defesa do Real Madrid terá trocado mensagens com o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales.

Luis Rubiales volta a estar no centro de uma polémica e desta vez é com outro defesa central, Sérgio Ramos. Depois de em abril umas escutas terem revelado que o presidente da Federação Espanhola de Futebol tentou agilizar a ida de Piqué, futebolista do Barcelona, aos Jogos Olímpicos 2020, o jornal "El Confidencial" revela trocas de mensagens entre o líder federativo e Sérgio Ramos.

O então defesa do Real Madrid pediu que Luis Rubiales utilizasse a sua influência no mundo do futebol para o ajudar a vencer a Bola de Ouro, prémio da France Football, ou o The Best, entregue pela FIFA.

"Rubi [Luis Rubiales], boa noite. Espero que te encontres bem, junto da tua família. Sabes que nunca te pedi nada, mas se o faço hoje é porque penso que se trata de um ano especial, pela época que tive. Gostaria que me ajudasses no que puderes, que tocasses em algumas teclas na UEFA e junto dos teus contactos, por causa da Bola de Ouro. Ficar-te-ia agradecido a vida toda, não apenas por mim, mas também porque acho que o futebol espanhol merece. Um abraço", terá escrito Sérgio Ramos.

"Olá Sergio. Antes de mais parabéns, acho que é um bom ano para o conseguires. Oxalá consigam fazer uma magnífica final na Champions [que foi disputada no verão]. Não depende de mim a questão da Bola de Ouro, mas no que puder ajudar, conta comigo. Um grande abraço", respondeu Rubiales.

O espanhol ainda pediu ajuda para conquistar o The Best, prémio entregue pela FIFA. "Sei que não depende de ti, mas as relações são a chave. Seria do c*****. Enfim, conto com a tua ajuda", escreveu Ramos.

Outras mensagens reveladas são relativas a 2018, meses antes do Campeonato do Mundo de 2018, na Rússia. O conteúdo das mesmas aborda o prémio que a seleção espanhola ganharia, mediante que fase da competição alcançasse, neste caso, as meias finais. "Ou sobes o que falámos sobre as meias-finais ou vamos embora. E não te esqueças do relógio Hublot. Vamos ver quando é que eles o têm pronto", escreveu Sérgio Ramos. "Acabei de aterrar. Meio milhão por sermos terceiros é muito. Podemos chegar a um compromisso nas meias-finais e fechamos já", respondeu Rubiales.