Sérgio Vieira assume comando técnico do Estrela da Amadora

JN Hoje às 18:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Técnico de 39 anos liderará o emblema da Liga 2. Regressa ao ativo depois de ano e meio parado

O último desafio de Sérgio Vieira havia sido o Farense, em 2020/21, ainda que em 2021/22 tenha assinado pelo Nacional da Madeira, mas acabou por não disputar qualquer partida, alegando motivos pessoais.

Com experiência no Brasil ao serviço de Guaratinguetá, Atlético Paranaense, Ferroviário, América Mineiro e São Bernardo, em Portugal destacou-se pelas promoções consecutivas com Famalicão e Farense, tendo treinado ainda o Moreirense.