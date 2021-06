Sérgio Vieira deixa Nacional sem se estrear no banco

JN/Agências Hoje às 20:54 Facebook

O técnico, ex-Farense, rescindiu contrato com os madeirenses devido a motivos pessoais.

Ainda antes de ter a oportunidade de dirigir um treino do Nacional, o técnico Sérgio Vieira anunciou que não vai fazer parte da equipa técnica dos madeirenses em 2021/22, embora tenha assinado com os alvinegros no passado dia 23 de maio, substituindo Manuel Machado

O presidente, Rui Alves, mostrou-se solidário com o caso de Sérgio Vieira. "É uma situação por todos indesejada, mas há valores que se sobrepõem a tudo o resto", declarou o dirigente, desejando um rápido retorno do treinador ao trabalho.

O treinador agradeceu a compreensão do clube relativamente à sua situação e desejou "ajudar o Nacional a obter várias conquistas, num futuro próximo".

O arranque dos trabalhos está agendado para 1 de julho.