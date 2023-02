Sérgio Vieira é o melhor treinador em dezembro/janeiro

O treinador do Estrela da Amadora, Sérgio Vieira, foi eleito como o melhor dos meses de janeiro e dezembro, na Liga 2. A votação considerou a opinião dos outros técnicos do segundo patamar do futebol português.

O treinador, de 40 anos, foi o mais votado com 22,96% dos votos. Em segundo lugar ficaram Jorge Costa, do Ac. Viseu, e Pedro Moreira, do Torreense, ambos com 14,81%.

Em dezembro e janeiro, Sérgio Vieira teve uma prestação muito positiva pela equipa da Amadora, tendo somado três vitórias e três empates, sem qualquer derrota na competição.

Atualmente o Estrela da Amadora segue no segundo lugar da Liga 2, com 37 pontos, a nove do líder Moreirense.