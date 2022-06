Sérgio Vieira já não vai ser treinador do Moreirense: "Não houve entendimento"

Negociações para assumir o comando técnico do Moreirense não tiveram o desfecho desejado.

Sérgio Vieira e o Moreirense não chegaram a um acordo. O treinador tinha conversações adiantadas para suceder a Ricardo Sá Pinto no comando técnico, mas as conversas não tiveram o desfecho pretendido. "Gosto muito do clube e foi o clube que me abriu as portas da Liga, mas apesar de termos mantido conversas, não houve entendimento em alguns aspetos", disse, em declarações ao JN.

"Estivemos vários dias a trocar ideias, mas não chegamos a um entendimento na planificação", acrescentou o treinador que, na época 2017/2018, liderou o emblema cónego na elite nacional. Posteriormente, Sérgio Vieira liderou as equipas do Farense e Famalicão.