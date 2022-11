Sérgio Vieira: "Os pequenos detalhes é que fizeram a diferença"

JN Hoje às 21:46, atualizado às 22:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Estrela da Amadora considerou que a equipa da casa fez "um jogo positivo" diante dos encarnados.

"Dentro de todas as circunstâncias que nos limitaram, e internamente sabemos isso, foi um jogo muito positivo. Acabámos por colocar as nossas regras, em muitos momentos. A praticar um bom futebol, a tentar pressionar. Defrontámos uma equipa que ainda não perdeu. Uma equipa em que as primeiras, as segundas e, se calhar, as terceiras escolhas, são de grande qualidade. O resultado acaba por ser natural. Podíamos ter marcado mais um golo, eventualmente, mas o Benfica também. Não tínhamos sete jogadores. Dois deles perdemos em cima do jogo. E chegar aqui, com jogadores que não têm jogado tanto, mas que mostraram uma grande personalidade... Foi muito positivo. Infelizmente o entrosamento não é o melhor, para esses jogadores que têm jogado menos. Mas levamos coisas muito positivas para o futuro", começou por dizer Sérgio Vieira, vincando que os pequenos detalhes "fizeram a diferença".

PUB

"De forma inconsciente, todos os jogadores estão motivados para estes jogos, mas nem todos têm esta característica. Nem todos têm este público, esta hora, este relvado. Temos jogadores jovens, a amadurecer. Os pequenos detalhes é que fizeram a diferença. Detalhes individuais. Este jogo eleva a fasquia mas pode ser uma armadilha. A motivação é inconsciente, mas temos de perceber que todos os jogos têm uma história. A nossa motivação, ousadia e querer tem de ser igual", concluiu.

O Benfica venceu (3-2), este domingo, em Leiria, o Estrela da Amadora na primeira jornada da Taça da Liga. Musa, Chiquinho, João Silva, Draxler e Gustavo Henrique marcaram os golos do encontro. Com este resultado, os encarnados garantem a liderança do grupo C, em igualdade pontual com o Moreirense, que venceu o Penafiel por 2-1.