Serhiy Rebrov é o novo selecionador da Ucrânia

JN/Agências Hoje às 14:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Serhiy Rebrov é o novo selecionador de futebol da Ucrânia, com contrato válido até ao Mundial de 2026, organizado pelos Estados Unidos, Canadá e México, anunciou, esta quarta-feira, o presidente da federação, Andriy Pavelko.

"Esta é uma nova etapa na história do futebol ucraniano. Um momento especial, já que a nova página será escrita durante a lei marcial, num período especial para o nosso país", afirmou Andriy Pavelko, numa referência à guerra desencadeada pela invasão russa em fevereiro de 2022.

Serhiy Rebrov, de 49 anos, substitui Ruslan Rotan e tomará o pulso à seleção já em junho, no particular que a Ucrânia irá realizar com a Alemanha (12 de junho) e nos dois jogos de qualificação para o Europeu de 2024, contra a Macedónia do Norte (16 de junho) e Malta (19 de junho).

PUB

Rebrov passou a maior parte da carreira como jogador no Dínamo Kiev (1992-2000), conquistando nove títulos nacionais, antes de sair para Inglaterra, para representar o Tottenham (2000-2004). Terminou a carreira no Rubin Kazan, na Rússia, em 2009.

Como treinador, orientou o Dínamo Kiev (2014-2017), tendo sido bicampeão, o Al-Ahli (2017/18), da Arábia Saudita, o Ferencvaros (2018-2021), da Hungria, e o Al-Ain (2021/2022), dos Emirados Árabes Unidos, do qual foi dispensado na semana passada.