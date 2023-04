Série 1 da fase de permanência ao rubro após ronda com triunfos forasteiros

Rui Almeida Santos Hoje às 17:31 Facebook

As vitórias forasteiras de Montalegre e Fafe deixaram a Série 1 da fase de manutenção da Liga 3 em polvorosa. Na Série 3, o Vitória de Setúbal alcançou um triunfo importante.

O Varzim complicou as contas da permanência na Liga 3 ao perder, em casa, com o Montalegre (1-0), num jogo marcado pela expulsão prematura do poveiro Tito Júnior, ao minuto 3.

Mesmo em inferioridade numérica, os varzinistas até dispuseram da primeira oportunidade de golo, por Rúben Gonçalves, mas o golo transmontano, apontado a meio da primeira parte por Bruninho, quebrou a resistência alvinegra, com os forasteiros a disporem das melhores ocasiões até final.

Os poveiros caíram na zona de despromoção na Série 1 da fase de manutenção, na sequência da reviravolta do Fafe na casa do São João de Ver (2-1).

Um autogolo de Lucas Mufalo adiantou os malapeiros, mas os "justiceiros" deram a volta na etapa complementar, por Álvaro Milhazes e Pedro Soares. No tempo de compensação, Léo Cá desperdiçou uma grande penalidade que poderia ter valido o empate aos encarnados.

Na Série 3, o Vitória de Setúbal alcançou um importante triunfo na receção ao Real (1-0), que deixa o clube de Massamá em situação delicada na tabela. O único golo do encontro surgiu bem perto do fim, apontado por Camilo Triana.

A tabela é liderada pelo Oliveira do Hospital, que venceu, em Alcochete, o Sporting B por 2-1. Afonso Moreira, no minuto inaugural, adiantou os leões, mas um bis de Rui Batalha permitiu a "remontada" dos forasteiros.

No restante jogo desta tarde, Fontinhas e Moncarapachense empataram a zero e continuam em zona de descida na Série 4.