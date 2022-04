Série 2 da fase de subida em aberto após jornada de empates

JN Hoje às 21:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Os jogos da 2.ª jornada terminaram empatados, mantendo totalmente em aberto as possibilidades de sucesso das quatro equipas em prova. Braga B e Oliveirense lideram com quatro pontos, mais três do que U. Leiria e V. Setúbal.

Apesar de bem disputado e de ter tido boas oportunidades para ambas as equipas, o duelo entre U. Leiria e Oliveirense terminou sem golos.

Já o V. Setúbal-Braga B teve quatro golos, dois para cada lado, com os sadinos a recuperarem por duas vezes de desvantagem no marcador. Bruno Bernardo e Zequinha responderam aos tentos de Berna e Schurrle, este último de grande penalidade.

Na fase de manutenção, o Fafe somou, em Canelas, a segunda vitória consecutiva na Série 3 e subiu à segunda posição, atrás dos gaienses. Léo Teixeira bisou nos primeiros seis minutos de jogo, com João Santos a ampliar a vantagem dos "justiceiros" no segundo tempo. Na compensação, Pedro Ferreira apontou o tento de honra dos locais.

No outro duelo da Série 3, Anadia e Lourosa empataram a uma bola. Joel Silva marcou para os lusitanistas e Tocantins pelos bairradinos.

Na Série 5, o Amora ganhou nas Caldas da Rainha por 3-1 e reforçou a liderança da tabela classificativa. Luís Farinha ainda conseguiu anular uma primeira desvantagem no marcador para os caldenses, em virtude do tento inicial de Nelson Landim, mas Pedro Farrim e Martim Maia voltariam a marcar pelos visitantes, selando o triunfo.

Quem também venceu foi o Cova da Piedade, em casa, diante da U. Santarém, por 2-0.