Série A num turbilhão e V. Setúbal com triunfo importante na Série B

Cinco equipas estão igualadas na segunda posição da Série A. Mais a sul, os sadinos bateram o Oriental ​​​​​​​Dragon e isolaram-se no quarto lugar.

Os resultados dos jogos deste domingo deixaram a Série A em estado de sítio. A líder Oliveirense tem um ponto à maior sobre o grupo de cinco equipas que partilha o segundo posto, composto por Canelas 2010, V. Guimarães B, Lourosa, Braga B e Felgueiras.

O V. Guimarães B ganhou o duelo com o Canelas 2010 por 1-0 e apanhou os gaienses na tabela classificativa. O golo que decidiu o desafio foi apontado por Maga, ao minuto 60.

Por seu turno, o Braga B triunfou em Anadia por 2-1. Álvaro Djaló, na recarga a uma defesa incompleta, deu vantagem aos arsenalistas, que seria anulada por um grande golo de Nuno Pereira. Só que uma má reposição do guardião bairradino permitiu aos bracarenses retomar a liderança no marcador, com um tento de Nzanza.

Na receção ao último classificado da Série A, o Pevidém, o Lourosa sofreu para somar os três pontos em disputa. Os lusitanistas venceram por 1-0, tendo o único golo do encontro surgido para lá do minuto 90, por Weliton, num lance de insistência no interior da área contrária.

Na Série B, um bis de Rodrigo Pereira permitiu ao V. Setúbal bater o Oriental Dragon, por 2-0, e voltar a isolar-se no quarto posto, o último que vale o apuramento para a fase de subida à Liga 2.