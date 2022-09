Serpa recebe este fim de semana a Final Four da Supertaça de andebol

O Pavilhão Carlos Pinhão, em Serpa, recebe, sábado e domingo, as meias-finais e final da Final Four da Supertaça de andebol, que será disputada pelos quatro primeiros classificados do Campeonato Nacional (CN) 1 da temporada passada

A partir das 15 horas jogam o vencedor da Liga Europeia, o Benfica, e o campeão nacional e vencedor da Supertaça da temporada passada, o F. C. Porto, em jogo transmitido pela RTP2.

Às 17.30 horas joga-se a segunda meia-final, que vai colocar frente-a-frente o detentor da Taça de Portugal, o Sporting, e o quarto classificado do CN1 da edição de 2021/2022, o C.F. "Os Belenenses".

PUB

Amanhã a partir das 17 horas joga-se a final da prova entre os vencedores das meias-finais deste sábado. A Supertaça de Andebol leva 24 edições disputadas, tendo sido somente conquistada por quatro clubes: F. C. Porto (oito troféus), ABC de Braga (sete), S.L. Benfica (seis) e Sporting C.P (três).

A organização da competição é da responsabilidade da Federação Portuguesa de Andebol e da Câmara Municipal de Serpa, que, desde 1975, tem no Centro de Cultura Popular de Serpa o seu emblema mais representativo na modalidade.

A par da competição e para garantir a segurança de pessoas e bens, o Comando Territorial de Beja da GNR tem no terreno uma grande operação que envolve cerca de uma centena de operacionais dos Destacamentos Territoriais, Intervenção e Trânsito e nacionais das Unidades de Intervenção, com meios da intervenção e cinotecnia e de Segurança e Honras do Estado, com uma esquadra de cavalaria.