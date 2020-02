Serra da Lousã recebe Taça do Mundo de downhill em março

Hoje às 17:05 Facebook

A primeira prova da Taça do Mundo de downhill, que foi apresentada esta quarta-feira, vai ser disputada na Serra da Lousã, de 21 a 22 de março, contando com a participação de mais de 200 atletas de vários países.

"Serão momentos de boas e grandes emoções", disse o presidente da Câmara Municipal da Lousã, Luís Antunes, ao intervir a conferência de imprensa de apresentação da prova, no salão nobre dos Paços do Concelho.

O autarca, que estava acompanhado do presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro, Pedro Machado, e representantes de outras entidades envolvidas na realização da etapa inaugural da Taça do Mundo de downhill, salientou que milhares de pessoas deverão visitar o concelho e a região antes e durante a prova, entre atletas, membros das equipas técnicas e adeptos.

A previsível afluência elevada de pessoas "ultrapassa a oferta da Lousã", no distrito de Coimbra, na área do alojamento, disse. "É com orgulho e satisfação que seremos palco deste grande evento mundial, que deverá ter impacto significativo na promoção direta do concelho", realçou Luís Antunes.

As restantes oito etapas da Taça do Mundo da modalidade decorrerão, entre 2 de maio e 6 de setembro, na Eslovénia, Croácia, Reino Unido, Andorra, Canadá, Itália, França e Áustria.

De forma indireta, segundo o presidente da câmara municipal, a realização, nos trilhos da Serra da Lousã, contribuirá para "potenciar o valor deste território alargado" da região Centro, que reúne uma centena de municípios, entre os rios Douro e Tejo.

Pedro Machado disse que esta é mais uma oportunidade de reforçar "o crescimento da atividade turística", na perspetiva de "prolongar a estadia média" dos visitantes na região: "46% dos turistas que vêm para o Centro são estrangeiros", sublinhou o líder da Turismo Centro de Portugal.

Para isso, na sua opinião, contribui "a capacidade de gerar grandes eventos de nível internacional" em modalidades o desporto aventura, como o BTT, mas também em provas de automobilismo, como o Rali de Portugal, que em maio, pelo segundo ano consecutivo, regressa a Lousã, Arganil e outros locais do distrito de Coimbra.

A sessão incluiu a assinatura de um protocolo entre a autarquia e o Montanha Clube, que gere o Louzanpark - Centro de Desportos de Aventura, que funciona em Cacilhas, nos arredores da vila, com apoio da ADXTUR- Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto e do município da Lousã. O documento prevê a cedência pela Câmara de materiais para obras no valor de 2500 euros.

Também estão envolvidas na organização local da Taça do Mundo de downhill a Turismo Centro de Portugal, a Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, a Federação Portuguesa de Ciclismo e a rede turística Aldeias do Xisto.