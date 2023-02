Serviços mínimos levam dragão rumo às meias

Equipa portista, com várias alterações no onze, continua na defesa do título na Taça de Portugal, ao vencer por 1-0 em Viseu, mas não se livrou de um bom par de sustos frente a Académico que acreditou até ao último segundo.

Sérgio Conceição tinha avisado e estava carregado de razão. Os adeptos não deviam esperar ópera na visita ao Fontelo e a verdade é que o espetáculo deixou muito a desejar, sobretudo na primeira parte, com a eliminatória a ficar decidida graças à cabeça de uma das surpresas no onze. André Franco marcou o golo solitário na noite fria de Viseu e selou o apuramento do F. C. Porto para as meias-finais, onde vai defrontar o Famalicão. Desde que chegou à Invicta, o técnico azul e branco chegou sempre a esta fase da prova rainha.

Talvez com o clássico do próximo domingo, em Alvalade frente ao Sporting, em mente, o técnico apostou em quatro jogadores que raramente são titulares - Bernardo Folha, André Franco, Namaso e Toni Martínez, além de Cláudio Ramos, o habitual dono da baliza na Taça -, mas mais do que a mudança nas peças de xadrez o que faltou foi intensidade que costuma pintar o futebol azul e branco. Aproveitou o Viseu para mostrar a razão pela qual é uma das equipas mais fortes da Liga 2. Logo a abrir, Ott lançou a velocidade de Quizera e apenas saída corajosa de Cláudio Ramos impediu a festa dos viriatos.