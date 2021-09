"Servir Benfica" pede mudança da ordem de trabalhos da AG para não violar estatutos

JN/Agências Hoje às 16:42 Facebook

O Movimento Servir o Benfica, que entregou o requerimento para a assembleia geral extraordinária, que vai decorrer a 17 de setembro, solicitou esta quinta-feira a alteração da ordem de trabalhos da reunião, para que os estatutos não sejam violados.

"Onde se lê que a proposta de regulamento eleitoral será alvo de discussão e apreciação, deverá ler-se que a mesma será alvo de discussão e votação pelos sócios. Foi que constou do requerimento subscrito pelas centenas de sócios do Benfica pelo que deverá ser de imediato corrigida a ordem de trabalhos de forma a evitar a violação dos estatutos do clube", lê-se num comunicado do movimento.

No mesmo documento, o Movimento Servir o Benfica lamentou que a assembleia geral extraordinária tenha ficado agendada para uma sexta-feira e não para um sábado, o que permitiria "a participação de um maior número de associados".

O requerimento para a realização de uma assembleia geral extraordinária, quarta-feira anunciada pelo clube, foi entregue pelo Movimento Servir o Benfica, que recolheu as assinaturas de sócios correspondentes aos 10 mil votos exigidos pelos estatutos.

Entre outros pontos, pretende analisar a legitimidade das últimas eleições presidenciais, em outubro de 2020, em que Luís Filipe Vieira derrotou João Noronha Lopes, além de discutir e aprovar um novo regulamento eleitoral.

O principal objetivo é alteração dos estatutos, prevendo a realização do ato eleitoral com votos físicos e não eletrónicos.

Também na quarta, o Benfica anunciou o dia 09 de outubro como a data das eleições para os órgãos sociais do clube, um ano depois de Luís Filipe Vieira ter sido reconduzido no cargo.

"O presidente da Mesa da Assembleia Geral, após consulta aos restantes elementos da Mesa, decidiu convocar a Assembleia Eleitoral para o próximo dia 9 de outubro. Em breve será apresentado aos sócios o programa de todo o Processo Eleitoral", refere o clube lisboeta no seu site, após reunião plenária dos seus órgãos sociais.

A atual equipa é liderada por Rui Costa, que substituiu na presidência Luís Filipe Vieira, quando este foi detido e implicado na operação judicial 'Cartão Vermelho'.

No dia 24 de setembro vai decorrer uma assembleia geral ordinária para apreciar e votar o relatório de gestão e as contas do exercício de 2020/2021, bem como o parecer do Conselho Fiscal.