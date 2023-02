"Servir o Benfica" questiona Rui Costa após venda de Enzo

O movimento "Servir o Benfica", que concorreu contra Rui Costa nas últimas eleições no Benfica, diz-se "enganado" e questiona o líder dos encarnados, sobre se as águias foram ou não formalmente obrigadas a aceitar a proposta do Chelsea para contratar Enzo Fernández.

Através das redes sociais, o movimento 'Servir o Benfica' deixou, esta quarta-feira, um comunicado onde questiona a direção do clube sobre a transferência do médio argentino Enzo Fernández para o Chelsea, solicitando "transparência" no que diz respeito "ao valor real que o Benfica recebe e em que prazos".

"Escassas semanas após o presidente do Sport Lisboa e Benfica ter garantido que não sairia nenhum jogador fundamental para o plantel a não ser pela cláusula, a SAD comunicou a saída do jogador Enzo Fernández.

Independentemente do significativo encaixe financeiro realizado, o 'Servir o Benfica' não pode deixar de assinalar a forma como os sócios foram mais uma vez iludidos. Já é tempo de acabar com os truques de manipulação e comunicação", pode ler-se na publicação.

"Por que é que o Benfica paga, de acordo com a comunicação à CMVM, 6,56% de comissões de intermediação de um jogador que não queria vender?", pergunta o referido movimento.