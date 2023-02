Sete anos e quase 40 alinhamentos depois, Rihanna atua no intervalo do Super Bowl

Cantora dos Barbados vai atuar, este domingo, no intervalo do Super Bowl e colocar um ponto final num hiato de sete anos. Espetáculo está envolto em secretismo mas há quem garanta que será "o melhor de sempre".

Rihanna está longe dos palcos há anos - sete, precisamente - mas a verdade é que nunca parou. Além de ter feito alguns duetos desde 2016, ano em que lançou o último álbum, também lançou uma marca de produtos de cosmética, que até a ajudaram a tornar-se na artista mais rica do mundo, em 2021.

Na época, segundo a revista "Forbes", a fortuna da cantora resultava principalmente da "Fenty Beauty", que apresentava um valor estimado de 1,4 mil milhões de dólares (1,18 mil milhões de euros). Também a colaboração na marca de lingerie "Savage x Fenty" rendeu um valor estimado de 270 milhões de dólares (cerca de 227 milhões de euros). A este lucro, a artista ainda soma os ganhos na carreira como atriz e cantora.

A marca de cosméticos de Rihanna foi lançada em 2017 com a parceria da marca de bens de luxo francesa "LVMH", que é administrada por Bernard Arnault. "Fenty Beauty" foi criada com o objetivo de inclusão: fazer com que "as mulheres de todos os lugares (se sintam) incluídas". Os dados de 2018 apontavam que, no primeiro ano de vendas, a marca gerou mais de 550 milhões de dólares em receitas anuais, tendo superado outras marcas geridas por celebridades, como "Kylie Cosmetics" de Kylie Jenner, "KKW Beauty" de Kim Kardashian West e "Honest Co." de Jessica Alba.

Em 2016, quando Rihanna lançou o último trabalho "Anti", Barack Obama ainda era presidente dos EUA, Prince ainda era vivo e o Tik Tok, uma das redes sociais dos dias de hoje, ainda nem existia. Mas agora, a espera acabou e a cantora dos Barbados está finalmente de regresso aos palcos, e logo num dos maiores do mundo: o do Super Bowl, que este ano vai colocar frente a frente Kansas City Chiefs e os Philadelphia Eagles.

Rumores há muitos mas as confirmações são poucas. Diz-se que Jay-Z será um dos convidados. E até quem aposte que serão interpretados temas do novo álbum que está a caminho. Rihanna confessou que já mudou o alinhamento quase 40 vezes. Até lá, a expectativa é grande e há quem garanta que a espera vai valer a pena: "A performance dela no intervalo do Super Bowl vai ser das melhores de todos os tempos. Ela tem trabalhado muito em cada elemento do show. As músicas escolhidas são bastante compreensivas e tocam todas as fases de Rihanna, incluindo a que está a começar agora", disse ao "The Sun" um elemento ligado à cantora.

Já recusou o Super Bowl para apoiar o atleta

Pelo Super Bowl já passaram nomes como Bruno Mars, Beyoncé, Michael Jackson, Coldplay ou Madonna e recusar foi sempre um luxo ao alcance de poucos, ou não fosse o intervalo da final da liga norte-americano um dos maiores palcos do Mundo. Os artistas nem recebem pela atuação - a NFL só suporta os custos da produção - mas a repercussão dos 13 minutos de espetáculo traz muitos euros às contas dos artistas. Ainda assim, Rihanna, que recentemente lançou o tema "Lift me up", para o segundo filme do Pantera Negra, já recusou atuar uma vez no Super Bowl.

A voz de canções de sucesso como "Umbrella", "Unfaithful" ou "Love on the Brain" deu nega à NFL em 2019 em apoio ao jogador Colin Kaepernick, que resolveu ajoelhar-se durante o hino dos EUA em protesto contra a violência policial e de apoio ao movimento "Black Lives Matter". Na época, Donald Trump até pediu a demissão do jogador, que está se clube até hoje - mas já tem feito testes em algumas equipas. Em entrevista à "Vogue", Rihanna confirmou a recusa. "Eu não me podia atrever a aceitar. Para quê? Quem ganharia com isso? Não o meu povo, de certeza. Eu não poderia ser uma traidora, não podia ser conivente. Há certas coisas naquela instituição NFL com as quais eu definitivamente não concordo, e eu não estava disposta a ir lá e ser útil a eles de nenhuma maneira", afirmou na época.

Agora, já com Joe Biden na presidência e as pazes feitas com a NFL, a voz de Rihanna está prestes a ouvir-se ao vivo novamente. Em Portugal, este grande evento pode ser acompanhado na Eleven Sports 1, a partir das 22.30 horas, em sinal aberto.