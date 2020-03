Sete associações suspendem todos os jogos devido ao coronavírus

Susana Silva Hoje às 12:52 Facebook

O futebol distrital vai ficar em "stand-by" nos próximo dias, como medida preventiva para tentar travar a propagação do coronavírus. Há associações que param toda a atividade e outras que suspendem os jogos das camadas jovens e fecham a porta nos seniores.

Seguindo as orientações da Direção Geral de Saúde no que concerne à possibilidade de transmissão do Covid-19, as associações de futebol do Algarve, Aveiro, Beja, Braga, Leiria, Porto e Viana do Castelo optaram pela solução mais drástica e suspenderam mesmo toda a atividade desportiva para os próximos dias, com o período de paragem a variar entre o dia 15 e o dia 29 de março.

Castelo Branco, Lisboa, Santarém e Viseu fecham as portas ao público nos encontros dos campeonatos distritais seniores de futebol e suspendem todas as partidas dos escalões de formação.

Coimbra, Portalegre, Setúbal e Vila Real decidiram-se por não realizar os jogos de formação e manter o futebol sénior sem qualquer entrave, uma vez que o número de espetadores não ultrapassa os cinco mil, o limite determinado pela Direção Geral de Saúde (DGS).

As AF's de Bragança, Évora e Guarda comunicam até ao final do dia desta quarta-feira os procedimentos a seguir.

Na sequência das recomendações da DGS, muitos clubes optaram por suspender os treinos, como medida adicional de prevenção.

No que ao futsal diz respeito, os encontros dos escalões jovens estão suspensos e os jogos de seniores que se realizarem terão de ser à porta fechada.

Eis as decisões das 18 associação distrital:

A. F. Algarve: Todos os jogos suspensos até 28 de março

A. F. Aveiro: Todos os jogos suspensos até 23 de março

A. F. Beja: Todos os jogos suspensos até 23 de março

A. F. Braga: Todos os jogos suspensos de 14 a 15 de março

A. F. Bragança: Reunião esta quarta-feira à noite para determinar procedimentos

A. F. Castelo Branco: Jogos da formação suspensos e jogos de futebol sénior disputam-se à porta fechada até 29 de março

A. F. Coimbra: Jogos da formação suspensos até 23 de Março e jogos de futebol sénior realizam-se como previsto

A. F. Évora: Reunião esta quarta-feira para determinar procedimentos

A. F. Guarda: Reunião esta quarta-feira para determinar procedimentos

A. F. Leiria: Todos os jogos suspensos até 23 de março

A. F. Lisboa: Jogos da formação suspensos e jogos de futebol sénior disputam-se à porta fechada até 29 de março

A. F. Portalegre: Jogos da formação suspensos até 29 de março e jogos de futebol sénior realizam-se como previsto

A. F. Porto: Todos os jogos suspensos até 23 de março

A. F. Santarém: Jogos da formação suspensos e jogos de futebol sénior disputam-se à porta fechada até 29 de março

A. F. Setúbal: Jogos da formação suspensos até 25 de março e jogos de futebol sénior realizam-se como previsto

A. F. Viana do Castelo: Todos os jogos suspensos de 14 a 15 de março

A. F. Vila Real: Jogos da formação suspensos até 29 de março e jogos de futebol sénior realizam-se como previsto

A. F. Viseu: Jogos da formação suspensos e jogos de futebol sénior disputam-se à porta fechada até 27 de março