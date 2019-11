Sete novidades no onze de Portugal

Hoje às 18:51 Facebook

Fernando Santos mexeu bastante no onze titular que vai defrontar, esta quinta-feira, pelas 19.45 horas, no Estádio Algarve, a Lituânia. Entre as sete novidades, destaque para a aposta no avançado Gonçalo Paciência.

Em relação à equipa lusa que defrontou a Ucrânia, só estarão de início Rui Patrício, Rúben Dias, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo.

Do onze saíram Nélson Semedo (lesionado), Raphael Guerreiro, Pepe, João Moutinho, Danilo, João Mário e Gonçalo Guedes, tendo o selecionador optado por chamar para o embate com os lituanos os defesas Ricardo Pereira, José Fonte e Mário Rui, os médios Pizzi, Rúben Neves, Bruno Fernandes e o avançado Gonçalo Paciência.

O encontro será dirigido pelo francês Ruddy Buquet.

Eis os onzes:

Portugal: Rui Patrício; Ricardo Pereira, Rúben Dias, Rui Fonte e Mário Rui; Rúben Neves, Bruno Fernandes e Pizzi; Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva e Gonçalo Paciência

Treinador: Fernando Santos

Suplentes: José Sá, Beto, João Cancelo, Rúben Semedo, Guerreiro, João Moutinho, Éder, Bruma, Danilo, Podence, Diogo Jota e André Silva

Lituânia: Setkus; Mikoliunas, Palionis, Girdvainis e Andriuskevicius; Slivka, Simkus e Kuklys; Novikovas, Golubickas e Cernych

Treinador: Valdas Urbonas

Suplentes: Zubas, Cerniauskas, Klimavicius, A. Jankauskas, Lasickas, Kasparavicius, Vaitkunas, D. Matulevicius, G. Matulevicius, D. Kazlauskas e Baravykas