Treinador do Barcelona não pediu Trincão: "É aposta do clube"

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Levante, o treinador do Barcelona, Quique Setién, fez questão de salientar que a contratação de Trincão ao Braga não foi exigência do próprio, mas uma aposta do clube.

"Trincão? É uma operação que encontrei quando cheguei aqui. O clube já estava a trabalhar nesse sentido. É uma aposta do clube e não tenho muito a dizer. Para o ano contaremos e trabalharemos com ele", disse o treinador.

O Barcelona contratou Trincão ao Braga por 31 milhões de euros. O jogador assinou por cinco temporadas e ficou com uma cláusula de rescisão no valor de 500 milhões de euros. Campeão europeu sub-19 por Portugal em 2018, o extremo afirmou-se este ano pelo Sporting de Braga (22 jogos e três golos nas mais diversas competições) e tinha sido alvo da cobiça de vários clubes europeu.