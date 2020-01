Setién: "Ontem estava a passear ao lado das vacas e agora estou no Barcelona"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Quique Setién foi, esta terça-feira, apresentado no comando técnico do Barcelona e considerou o momento "muito especial".

Uma nova era. Depois da saída de Ernesto Valverde - a eliminação na Supertaça Espanhola, frente ao Atlético de Madrid, foi a gota de água - chega o espanhol Quique Setién. O treinador, que passou por Las Palmas e Bétis, regressa ao ativo para comandar Messi e companhia. E não podia estar mais feliz.

"Sou uma pessoa muito emotiva e este é um dia muito especial para mim. O mais importante é conseguir transmitir aos atletas este entusiasmo e estas ganas aos jogadores, a vontade de ganhar. Ontem estava a passear ao lado das vacas da minha terra e hoje estou na Cidade Desportiva do Barcelona, a treinar os melhores jogadores do Mundo", começou por dizer, não esquecendo ainda de referir o craque argentino, que considera o "melhor do mundo".

"Não me custa dizer que gostei dos últimos 12 ou 14 anos em frente à televisão a olhar para esta equipa e para os jogadores que me fizeram gostar de futebol. Hoje vou começar a treinar o melhor jogador do Mundo e os companheiros de equipa, não estou bem ciente do que isso significa. Já falámos e a realidade é esta: 'uma coisa é a admiração que sinto por ti, outra coisa é a realidade. Todos precisam de estar no seu lugar'. A nossa relação será sensacional, verão que sou sincero e direto", concluiu.

Quique Setién assinou um contrato válido até junho de 2022. O Barcelona está no primeiro lugar da liga espanhola, em igualdade pontual com o Real Madrid, (40 pontos), ao fim de 19 jornadas. Segue, ainda, em prova na Liga dos Campeões, na qual vai defrontar o Nápoles nos oitavos de final, e na Taça do Rei.