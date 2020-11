Setién sobre Messi: "Não é fácil lidar com ele"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:53 Facebook

Em conversa com Vicente del Bosque, o ex-treinador do Barcelona falou sobre o craque argentino afirmando que, apesar de reservado, o atleta "faz ver as coisas como ele quer".

Setién esteve oito meses no comando técnico do Barcelona - foi anunciado a 13 de janeiro, no lugar de Valverde, mas foi demitido em agosto após a goleada sofrida (8-2) frente ao Bayern de Munique na Liga dos Campeões - e as coisas nem sempre correram como o desejado. Agora, o treinador falou sobre a experiência no clube catalão e, mais precisamente, sobre Messi.

Em entrevista a Del Bosque no jornal "El País", Setién considerou Messi "o melhor jogador de todos os tempos" mas não escondeu que o jogador argentino é uma pessoa com a qual "é difícil de lidar".

"Não é fácil de lidar com o Leo e quem sou eu para mudá-lo. Se o aceitaram como é durante anos e nunca o mudaram... Existe uma outra faceta que não a de jogador e que é mais complicada de gerir. Muito mais. Algo inerente a muitos desportistas. Vês coisas que não estás à espera. Ele é muito reservado mas faz-te ver como quer as coisas. Não fala muito. Mas manda-te o olhar, isso sim. Seguramente, à sua maneira, é generoso", afirmou.