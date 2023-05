Sétima maravilha de Otávio reserva lugar no Jamor

Famalicão igualou a eliminatória, adiou tudo para o prolongamento e foi já depois dos 120 que um grande golo traçou a rota da final. Conceição expulso na noite em que igualou Pedroto.

Os dragões estão, pela segunda época consecutiva, na final da prova rainha do futebol português, depois de novo triunfo sobre o Famalicão, mas não se livraram de um enorme susto e de terem de fazer horas extra. Os minhotos igualaram a eliminatória, mas no prolongamento surgiu a inspiração de Otávio, que traçou a rota da mata do Jamor, onde os campeões nacionais e detentores do troféu vão defrontar o Braga.

Sérgio Conceição, que igualou o recorde de jogos (322) de José Maria Pedroto ao serviço do F. C. Porto, bem tinha avisado que a meia-final da Taça não estava resolvida, mas a equipa entrou apática. Aproveitou o Famalicão que, com a lição muitíssimo bem estudada, abriu o marcador aos 21 minutos, num cabeceamento de Cádiz, após livre de Ivo Rodrigues. A resposta surgiu por Toni Martínez, que cruzou para o remate de Uribe, com o colombiano a ser pontapeado na zona da barriga. Alertado pelo VAR, Manuel Mota foi ver as imagens e assinalou o penálti com que Galeno empatou a partida, mas nem assim os dragões relaxaram e Cláudio Ramos teve de se aplicar para evitar o "bis" de Cádiz.