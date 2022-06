Setor defensivo é o que mais resiste aos planos de Fernando Santos

Vasco Samouco Hoje às 10:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Das seis alterações no onze que iniciou o duelo com a Suíça, só uma foi na defesa. Pepe, Danilo e Cancelo atuaram 180 minutos nos últimos dois jogos.

Infeliz não será o treinador que num jogo se dá ao luxo de abdicar de Cristiano Ronaldo e no seguinte pode poupar Bernardo Silva sem que o rendimento coletivo seja posto em causa por tamanha ousadia. Pelo contrário, Portugal respondeu razoavelmente frente à Espanha (1-1) e dominou a Suíça (4-0) na segunda jornada da Liga das Nações, apesar de Fernando Santos ter mudado mais de meia equipa de um jogo para o outro e abdicado de habituais titulares em ambos. Saltou à vista, contudo, que as mexidas, no onze mas também durante as partidas, foram muito mais significativas do meio-campo para a frente, enquanto na defesa Pepe, Danilo e João Cancelo atuaram durante os 180 minutos, resistindo como os únicos portugueses totalistas na presente edição da competição. Para além disso, nestes dois jogos o selecionador fez 10 substituições e nenhuma foi na defesa.

"Em comparação com outros setores, o defensivo não tem opções tão ricas", aponta Manuel Machado, salientando a insistência na dupla Pepe e Danilo. "A adaptação do Danilo cada vez mais a central anuncia já uma tentativa de colmatar alguma falta de soluções para o centro da defesa. Acredito que a continuidade da dupla tenha a ver com isso", acrescenta ao JN. O jogador do Paris Saint-Germain tem-se consolidado como central na seleção e vai na quarta titularidade consecutiva nessas funções, a terceira ao lado do jogador do F. C. Porto. Sem Rúben Dias, é Danilo quem mais convence Fernando Santos, que, assim o dizem as convocatórias, anda à procura de outras soluções, como Gonçalo Inácio, Tiago Djaló e David Carmo. Os jovens, no entanto, ainda não jogaram pela seleção A.