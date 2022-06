Sevilha ainda a acordar para o Espanha-Portugal

André Bucho Hoje às 11:43 Facebook

Duelo ibérico tem passado debaixo do radar na capital da Andaluzia. Ainda há bilhetes disponíveis.

Um dos jogos de cartaz da jornada de abertura da Liga das Nações, o embate entre Espanha e Portugal, esta quinta-feira (19.45 horas, RTP) não levou a grandes exaltações na cidade de Sevilha.

Em dia solarengo na capital da Andaluzia, o ambiente é calmo e o jogo nem tem sido motivo de destaque. Pela cidade estão presentes alguns painéis eletrónicos de publicidade, mas pouco mais.

As habituais filas de última hora para comprar bilhete também não existem, uma vez que as entradas estão à venda exclusivamente online e na manhã do dia de jogo ainda existiam bilhetes disponíveis em vários setores do estádio.

Portugal vai arrancar uma série de quatro jogos do Grupo A2 da Liga das Nações esta quinta-feira, enfrentando em casa a Suíça no domingo, dia 5, a República Chega no dia 9, quinta-feira, viajando depois para Genebra, onde defrontará novamente a congénere suíça, no dia 12, domingo.