Sevilha apresenta José Luis Mendilibar como novo treinador

Rui Almeida Santos Hoje às 15:10 Facebook

Twitter

Partilhar

José Luis Mendilibar sucede a Jorge Sampaoli no banco do Sevilha, que segue em posição delicada na Liga espanhola. O clube andaluz pode ser adversário do Sporting nas meias-finais da Liga Europa.

Na apresentação como novo treinador do Sevilha, José Luis Mendilibar falou em "dias frenéticos" e mostrou-se "feliz por estar num grande clube".

O emblema andaluz segue na 14.ª posição da Liga espanhola, com apenas dois pontos de vantagem sobre o primeiro clube em zona de despromoção, o Valencia.

PUB

Para se salvar da despromoção, é imperioso haver "esforço" para superar "uma situação difícil para os jogadores", que não devem entrar em desespero.

O técnico comprometeu-se até ao final da época pelo Sevilha, podendo manter-se no cargo para lá de junho de 2023 caso os resultados sejam satisfatórios.

O emblema espanhol, recorde-se, pode ser adversário do Sporting nas meias-finais da Liga Europa, caso os leões superem a Juventus e os sevilhanos o Manchester United, nos quartos de final.

Mendilibar é o terceiro treinador do Sevilha na presente temporada, depois de Julen Lopetegui e Jorge Sampaoli, demitido após a derrota do último fim de semana frente ao Getafe.