Sevilha, de Lopetegui, anuncia primeiro reforço

Marko Dmitrovic, ex-Eibar (Espanha), é o primeiro reforço do Sevilha para 2021/22. O guarda-redes sérvio chega a custo zero para dar competição a Tomas Vaclik e Yassine Bono na baliza sevilhana, depois de quatro épocas ao serviço do emblema espanhol.

No ano passado o guardião, de 29 anos, foi utilizado em 35 partidas e conseguiu ainda marcar um golo de penálti, ao Atlético de Madrid, de João Félix.

Dmitrovic tem à sua espera um contrato de quatro temporadas e a apresentação está prevista para amanhã.