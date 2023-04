O Sevilha e o Bayer Leverkusen passaram à meia-final da Liga Europa, após vencerem o Manchester United e o St. Gilloise, respetivamente. A Roma de José Mourinho foi a prolongamento mas garantiu um lugar na próxima fase da prova.

Após um empate a duas bolas, o Sevilha não deu hipóteses ao Manchester United, que não contou com Bruno Fernandes, castigado e venceu o conjunto inglês por uns expressivos 3-0, com golos de En Nesyri (2) e Bade. No resultado agregado, os espanhóis venceram por 5-2, após terem empatado 2-2 em Manchester. O Sevilha defronta assim a Juventus, que eliminou esta noite o Sporting.

Já na Bélgica, o Bayer Leverkusen venceu o St. Gilloise por 4-1 para garantir também a passagem à meia-final da Liga Europa. A turma orientada por Xabi Alonso tinha empatado a um golo na Alemanha, mas na segunda mão os golos de Diaby, Bakker, Frimpong e Hlozek terminaram com a campanha belga. O Leverkusen vai disputar um lugar na final diante da Roma de José Mourinho, que venceu o Feyenoord no prologamento por 4-1.

Já na Liga Conferência, o Az Alkmaar seguiu para a meia-final após vencer o Anderlecht por 2-0 e ter desempatado a eliminatória nos penáltis, e vai defrontar o West Ham na próxima fase, que bateu o Gent por 4-1 (5-2 no agregado). A Fiorentina foi derrotada pelo Lech (3-2) mas venceu no resultado agregado por 6-4. A turma italiana, que eliminou o Braga da Liga Conferência, vai defrontar o Basileia na outra meia-final, que venceu o Nice (2-1).