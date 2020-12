Shakhtar cai para a Liga Europa e Atlético de Madrid garante oitavos

JN Hoje às 22:28 Facebook

O Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Luís Castro, foi eliminado esta quarta-feira da Liga dos Campeões ao empatar sem golos no recinto do Inter de Milão, não aproveitando a derrota do Borussia Monchengladbach frente ao Real Madrid, na sexta e última jornada do Grupo B.

Os ucranianos precisavam de vencer e que o conjunto alemão perdesse pontos no Santiago Bernabéu para seguir em frente na competição. Apesar do resultado na capital espanhola lhe ter sido favorável, não conseguiram os três pontos necessários em Itália e acabaram relegados para os 16 avos de final da Liga Europa ao serem terceiros no grupo.

Já o Real Madrid com a vitória (2-0) caseira sobre a formação germânica assegurou o primeiro lugar e uma vaga no pote 1 do sorteio dos "oitavos" da Champions, onde já estavam Bayern Munique, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus, PSG e Manchester City.

No Grupo A, os atuais campeões europeus impuseram-se, em casa, aos russos do Lokomotiv de Moscovo, por 2-0, com golos de Sule e Choupo-Moting.

O Atlético de Madrid, com João Félix a titular, foi ao terreno dos austríacos do Salzburgo vencer por 2-0, fruto dos tiros certeiros de Hermoso (39) e Carrasco (86), assegurando o segundo lugar e relegando o adversário para a Liga Europa.

