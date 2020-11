Shakhtar de Luís Castro empata e fica mais longe da liderança na Ucrânia

JN/Agências Hoje às 19:30 Facebook

O Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Luís Castro, empatou este sábado frente ao Oleksandria (1-1) e deixou fugir o Dínamo Kiev na liderança da Liga ucraniana de futebol, na 10.ª jornada.

No Estádio Olímpico de Kiev, casa emprestada devido ao conflito entre a Ucrânia e a Rússia na zona da Crimeia, o Shakhtar Donetsk passou a atuar com menos uma unidade aos 31 minutos, por expulsão do avançado Júnior Moraes, mas mesmo assim, no arranque da segunda parte, colocou-se em vantagem no marcador com um golo do brasileiro Dodô, aos 47.

A vantagem da equipa de Luís Castro durou pouco, já que, aos 53 minutos, Evgeniy Banada refez o empate na partida.

Com este resultado, o Shakhtar Donetsk, tetracampeão ucraniano, passou a somar 20 pontos no segundo lugar e ficou a três do líder Dínamo Kiev, que também hoje foi vencer ao campo do Inhulets Petrove, por 2-0.