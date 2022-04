Shakhtar Donetsk agradece ao Benfica o envio de bens essenciais para a Ucrânia

JN Hoje às 13:45 Facebook

Através das redes sociais, o clube ucraniano enalteceu a atitude dos encarnados "num momento tão difícil" para aquele país do leste europeu, que foi invadido pela Rússia.

"O Benfica é um dos muitos clubes europeus que decidiram ajudar os ucranianos afetados pela guerra. Bens essenciais, incluindo medicamentos, produtos de higiene pessoal, bens alimentares, água e outras bebidas recolhidas em Portugal foram entregues à Ucrânia", descreve o Shakhtar Donetsk, que acrescenta que os produtos angariados serão distribuídos pelas cidades de Mykolaiv, Sumy, Donetsk e Chernihiv.

Os responsáveis pelo clube de Donetsk agradecem ao Benfica e ao presidente, Rui Costa, "pela ajuda humanitária e pelo apoio ao povo ucraniano, que nos diz muito num momento tão difícil para o nosso país".

O Shakhtar continua a sua digressão pela paz, durante a qual irá disputar vários jogos amigáveis com o objetivo de angariar fundos para apoiar o exército ucraniano e os refugiados da guerra.

Depois de ter defrontado o Olympiacos e o Lechia Gdansk, o Shakhtar joga, hoje, com o Fenerbahçe e fecha a "tour" com o Hadjuk Split, no dia 1 de maio.