Shakhtar Donetsk anuncia saída de Luís Castro

JN/Agências Hoje às 19:24 Facebook

Twitter

Partilhar

O Shakhtar Donetsk anunciou esta quarta-feira a saída do treinador português Luís Castro do clube ucraniano, depois de duas épocas no comando técnico da equipa, que terminou o campeonato deste ano no segundo lugar.

Luís Castro, de 59 anos, chegou ao clube ucraniano na época 2019/20 e conseguiu conquistar o título para o Shakhtar Donetsk na temporada de estreia, mas esta época acabou por ficar em segundo, atrás do novo campeão Dínamo Kiev.

"Luís Castro fez um trabalho extraordinário e agora temos o conhecimento e a visão para o nosso desenvolvimento. Independentemente dos títulos, o maior de todos foi desenvolvimento do talento dos nossos jovens futebolistas", disse Sergei Palkin, diretor executivo do clube.

Sergei Palkin desejou sucesso a Luís Castro e garantiu que vai continuar a acompanhar o percurso do treinador português.