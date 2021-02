Shakhtar Donetsk de Luís Castro ganha em Israel

JN Hoje às 23:05 Facebook

Luís Castro conduziu esta quinta-feira os ucranianos do Shakhtar Donetsk a um triunfo, por 2-0, em Israel, frente ao Maccabi Telavive, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

A vitória da equipa comandada pelo técnico português começou a ser construída pouco depois da meia hora de jogo, por Patrick. Apesar da boa réplica dada pelos israelitas, que contaram com o português André Geraldes a titular, seriam os ucranianos a aumentar a vantagem já nos descontos (90+3), por Tetê, um desfecho que dá mais tranquilidade aos ucranianos para a segunda mão.

O Lille, com o português José Fonte no "onze" e Tiago Djaló no banco, perdeu na receção aos holandeses do Ajax, por 2-1. O norte-americano Timothy Weah adiantou os franceses no marcador, aos 72, mas dois golos em dois minutos, pelo sérvio Dusan Tadic (87, de penálti) e pelo holandês Brian Brobbey (89).

Os espanhóis do Granada, com os lusos Rui Silva e Domingos Duarte a serem titulares, impôs-se, em casa, aos italianos do Nápoles, de Mário Rui, por 2-0, com golos de Herrera (19) e Kenedy (21).

Os escoceses do Rangers foram à Bélgica vencer o Antuérpia, por 4-3, com o golo do triunfo a surgir em cima dos 90, de grande penalidade. Aribo colocou os visitantes na frente aos 39 minutos, contudo antes da pausa Avenatti (45) e Refaelov (45+8, de penálti), deram a volta à partida. Barisic deixou tudo empatado aos 59, também de castigo máximo, com Hongla (67) a dar nova vantagem aos belgas. Kent fez o 3-3 aos 83, e Barisic apontou o golo da reviravolta aos 90.

Os austríacos do Salzburgo, que pouco antes do jogo viram a UEFA suspender por três meses os malianos Mohamed Camara e Sekou Koita, por doping, tiveram uma noite para esquecer na receção aos espanhóis do Villarreal, saindo derrotados, por 2-0. Alcácer, aos 41, e Niño, aos 71, marcaram os golos do triunfo visitante.

No último jogo das 20 horas, noruegueses do Molde, anfitriões do jogo, empataram a três bolas, com os alemães do Hoffenheim, numa partida disputada em campo neutro, no estádio do Villarreal, em Espanha.

Dabbur (8 e 28) deu vantagem aos germânicos, Ellingsen reduziu (41), mas Baumgartner fez o 1-3 antes na compensação antes do intervalo (45+3). No segundo tempo, Ulland Andersen (70) e Fofana (74) conseguiram igualar.

Eis os resultados da primeira mão dos 16 avos de final:

Dinamo Kiev, Ucr-Club Brugge, Bel, 1-1

Wolfsberger, Aut-Tottenham, Ing, 1-4

Real Sociedad, Esp-Manchester United, Ing, 0-4

Estrela Vermelha, Ser-AC Milan, Ita, 2-2

Slavia Praga, Che-Leicester, Ing, 0-0

S. C. Braga, Por-Roma, Ita, 0-2

Krasnodar, Rus-Dinamo Zagreb, Cro, 2-3

Young Boys, Sui-Bayer Leverkusen, Ale, 4-3

Olympiacos, Gre-PSV Eindhoven, Hol, 4-2

Benfica, Por-Arsenal, Ing, 1-1

Antuérpia, Bel-Rangers, Esc, 3-4

Salzburgo, Aut-Villarreal, Esp, 0-2

Molde, Nor-Hoffenheim, Ale, 3-3

Granada, Esp-Nápoles, Ita, 2-0

Maccabi Telavive, Isr-Shakhtar Donetsk, Ucr, 0-2

Lille, Fra-Ajax, Hol, 1-2