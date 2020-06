Shakhtar Donetsk empata no primeiro jogo como campeão

JN/Agências Hoje às 21:37 Facebook

O Shakhtar Donetsk empatou, este sábado, para a Liga ucraniana, naquele que foi o primeiro jogo da equipa treinada pelo português Luís Castro após se ter sagrado virtualmente campeã, na jornada anterior.

Em Kiev, o agora tetracampeão recebeu, em casa emprestada, o Zorya Luhansk e cedeu uma igualdade sem golos, na sexta de dez jornadas da fase de apuramento de campeão.

Luís Castro mudou muito a equipa face ao jogo anterior, dando oportunidade a vários elementos menos usados, como o brasileiro Fernando, antigo jogador do Sporting, que alinhou a ponta de lança.

Este empate do Shakhtar segue-se a um ciclo de quatro vitórias seguidas e coloca a equipa com 72 pontos, mais 17 do que o Dínamo Kiev, que tem 55 e menos um jogo (defronta o Desna, no domingo). O Zorya ainda luta pelo segundo lugar - é terceiro, com 53 pontos.