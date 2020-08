Shakhtar Donetsk nas meias-finais da Liga Europa

JN Hoje às 21:58 Facebook

Os ucranianos do Shakhtar Donetsk, treinados pelo português Luís Castro garantiu esta noite de terça-feira a presença nas meias-finais da Liga Europa, que decorre na Alemanha, após golear os suíços do Basileia, por 4-1.

Em Gelsenkirchen, Júnior Moraes adiantou o conjunto de Donetsk logo aos 2 minutos, com Taison a aumentar aos 22. Já no segundo tempo, Alan Patrick, de penálti convertido aos 75, aumentou para 3-0, com Dodô a fazer o quarto golo aos 88, expressando no marcador o domínio da equipa ao longo da partida.

O ex-avançado do Sporting, Van Wolfswinkel reduziu para os suíços, aos 90+2, não conseguindo evitar a pesada derrota.

"O resultado era aquilo que nós queríamos. Queríamos muito chegar à semifinal, a equipa esteve sempre muito focada naquilo que tinha de fazer ao longo do jogo, sabíamos que a melhor forma de defender era termos bola e não a entregar ao adversário e isso foi fundamental para atingirmos um bom resultado", salientou no final da eliminatória a uma mão o treinador Luís Castro.

E completou: "Aqui e ali desligámos um pouco, mas na segunda parte, mas natural que isso aconteça em alguns períodos do jogos. Na globalidade fomos sempre uma equipa muito competente, contra um adversário muito forte, que nos últimos 10 jogos tinha tido oito vitórias, um empate e uma derrota. Soubemos resolver os problemas e bloquear os caminhos do adversário".

Os ucranianos defrontam nas meias-finais o Inter de Milão, que no dia anterior bateu o Bayer Leverkusen, por 2-1. Na outra semifinal estará o Manchester United, dos portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot, que bateu os dinamarqueses do Copenhaga com golo do médio luso de penálti, defronta o Sevilha, que afastou (1-0) esta noite de terça-feira o Wolverhampton, orientado por Nuno Espírito Santos, com um golos oas 88 minutos.

As meias-finais terão lugar a 16 e 17 de agosto, em Colónia e Dusseldorf, e o título é decidido dia 21, em Colónia.