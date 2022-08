Shakhtar Donetsk vai realizar jogos da Champions em Varsóvia

JN/Agências Hoje às 14:05 Facebook

O Shakhtar Donetsk vai ter a sua base no Centro de treinos do Légia de Varsóvia e jogar a Liga dos Campeões no estádio do clube polaco.

"O FC Shakhtar assinou um contrato de arrendamento com o centro de treinos do Légia. O acordo é para o período entre agosto e novembro de 2022", informaram os ucranianos, acrescentando o local dos jogos.

O estádio do Légia servirá o clube de Donetsk nos jogos em casa na Liga dos Campeões, competição em que tem entrada direta na fase de grupos, enquanto os encontros da UEFA Youth league, a competição de juniores que replica na fase inicial a principal prova, decorrerão no centro de treinos, a 30 minutos de Varsóvia.

A Liga ucraniana de futebol de 2021/2022 foi interrompida à 18.ª jornada, após a invasão russa da Ucrânia, numa altura em que o Shakhtar Donetsk liderava a prova, com 47 pontos, mais dois do que o Dínamo Kiev, segundo colocado.

Posteriormente, no final de abril, os clubes ucranianos decidiram terminar antecipadamente a época sem atribuir o título de campeão, sendo que a classificação que se registava na altura da paragem foi decretada como a final da época 2021/2022.

O Dínamo Kiev, que estava em segundo quando foi suspensa a Liga ucraniana, já disputou a segunda pré-eliminatória de acesso à Champions, eliminando o Fenerbahçe, de Jorge Jesus. Na terceira ronda preliminar defronta os austríacos do Sturm Graz.