Shakhtar pondera vender Mudryk, mas apenas pelo valor certo

Mykhailo Mudryk é um dos mais recentes talentos a despontar na Ucrânia, sendo alvo de vários clubes de topo europeus, mas o Shakhtar não o quer vender a qualquer preço e está em negociações com o Arsenal.

"As negociações continuam. Recebemos ofertas, mas não são as que gostaríamos de ver na nossa mesa. Agora, literalmente em 5 minutos, terei uma conversa por telefone com o Arsenal. Estamos abertos a negociações, prontos para trocar ideias e números. Se concordarmos, que assim seja. Se não o fizermos, que seja noutra altura", afirmou o CEO do emblema ucraniano, Sergei Palkin.

Segundo o The Athletic, o Arsenal apresentou uma oferta inicial no valor de 40 milhões de euros, aos quais acresciam 25 milhões em objetivos, mas o Shakhtar pretende aumentar a parada e aponta para um valor a rondar os 100 milhões de euros.

Em 2022/23, Mudryk, de 21 anos, leva 10 golos e oito assistências em 18 jogos disputados.