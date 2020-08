Shakhtar vence e está nos "quartos" da Liga Europa

JN Hoje às 20:09 Facebook

Os ucranianos do Shakhtar Donetsk, treinados pelo português Luís Castro, apuraram-se esta quarta-feira para os quartos de final da Liga Europa, após o triunfo caseiro, por 3-0, sobre os alemães do Wolfsburgo, na segunda mão dos "oitavos", com golos nos últimos minutos do encontro. Copenhaga também se apurou para a Final 8.

Depois da vitória fora de portas, por 2-1, jogada a 12 de março, o conjunto de Donetsk só na reta final da partida conseguiu confirmar a qualificação.

Júnior Moraes marcou o primeiro golo aos 89 minutos, Solomon aumentou aos 90+1 e dois minutos depois o brasileiro naturalizado ucraniano bisou.

No outro encontro, o Copenhaga deu a volta à eliminatória (tinha perdido fora 1-0) ao derrotar, em casa, os turcos do Istambul Basaksehir, por 3-0. Wind igualou o encontro dos oitavos de final logos aos quatro minutos, aumentando aos 53, de penálti. A confirmação surgiu por Falk, aos 62 minutos.

Ainda esta noite disputam-se mais dois encontros dos "oitavos". O Manchester United-LASK (os ingleses venceram fora por 5-0), referente à segunda mão, e o Inter-Gefate, que só terá uma mão, pois foi suspenso devido à pandemia de covid-19.

Para quinta-feira estão agendados o Leverkusen-Rangers, Basileia-E. Frankfurt e o Wolverhampton-Olympiacos, todos da segunda mão dos oitavos de final, bem como o Sevilha-AS Roma, que será disputado só a uma mão.